Leonardo Pontecorvo, tagliare spese Difesa per ridurre deficit

"I parametri di bilancio che l'Europa si è data non si parlano con quelli della Nato. A livello europeo l'Italia si sta battendo perché le spese per la Sicurezza vengano stralciate dal calcolo del deficit. L'occasione è quella giusta: il prossimo anno, la Commissione europea dovrebbe discutere con gli Stati membri la riforma del Patto di Stabilità e Crescita della Ue", evidenzia il presidente di Leonardo, Stefano Pontecorvo, intervenendo alla conferenza 'Nato 2023. Balancing priorities after the Vilnius Summit', organizzata dalla Nato Defense College Foundation. "Sono ottimista di natura", aggiunge: "Mi sembra che a livello europeo sia in atto una profonda trasformazione del pensiero unitario. Una trasformazione che apprezzo. Si sta abbandonando, a mio parere, il dogmatismo per far spazio al pragmatismo. Sarà senz'altro un processo lento, ma inevitabile". E "ad imporlo - prosegue - è il processo in atto negli altri Paesi. La Cina ha speso nel 2022, 292 miliardi di dollari: il 4,2% in più rispetto al 2021, ma il 63% rispetto al 2013. La Russia, in un solo anno, l'ultimo, ha aumentato la propria spesa militare del 9,2%. Per avere un termine di paragone con l'Europa, nel 2022 la spesa militare del Continente è aumentata del 13% rispetto al 2021 ed ha toccato livelli della Guerra fredda. Ma l'incremento rispetto al 2013 è stato del 30%: la metà della Cina". Il presidente di Leonardo avverte che "il sistema di sicurezza europeo ha bisogno di importanti investimenti nel prossimo futuro: vuoi per riequilibrare il rapporto con gli Stati Uniti vuoi perché non sappiamo da dove arriveranno le minacce future. La Sicurezza ha tempi di reazione rapidi, anche perché le minacce sono multilivello ed a queste minacce bisogna predisporre risposte multilivello. E sarebbe necessaria anche un po' più di lungimiranza e visione da parte delle autorità europee".