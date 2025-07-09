Leonardo: 'Non ridurremo siti e occupazione nell'aeronautica'

Primo incontro tra sindacati e Leonardo sulle strategie della nuova divisione aeronautica, oggi con il managing director Stefano Bortoli. La nascita della nuova divisione, ha ricordato l'azienda, è stata annunciata circa due mesi fa, fortemente voluta dal top management di Leonardo per rafforzare il business dell'ala fissa nel medio e lungo periodo, rendendolo competitivo sui mercati internazionali: Bortoli ha chiaramente sottolineato e ribadito nel corso dell'incontro che il numero dei dipendenti non sarà ridotto e nemmeno il numero di siti produttivi.

"Dal primo settembre - ha indicato - ospiteremo nel sito di Pomigliano D'Arco un sito di Mbda. Sempre a Pomigliano lavoreremo a rafforzare l'Ingegneria per fare in modo che sia una ingegneria capace di traguardare le sfide tecnologiche future. L'A220 sarà realizzato a Nola. Questo testimonia che la Campania è fondamentale per Leonardo e nei siti campani crescerà l'occupazione".

Il disegno della Divisione Aeronautica "è un disegno unico che opererà su due business: quello dei velivoli e quello delle aerostrutture". Anche la Puglia come la Campania - è stato indicato - non avrà impatti negativi e non è intenzione di Leonardo di fare outsourcing in luoghi a basso costo del lavoro.

Bortoli si è soffermato anche sul settore militare sottolineando come l'expertise sul fronte dell'addestramento ha portato l'international flight training School ad essere un'eccellenza a livello internazionale: il recente ingresso in servizio dell'M-345 con l'Aeronautica Militare, insieme all'M-346 rappresentano oggi il miglior combinato disposto per l'addestramento dei piloti militari.

Focus anche sulle alleanze internazionali a partire dal Gcap e dalla recente intesa con i turchi di Baykar sul fronte dei velivoli militari senza pilota. "Alleanze che rappresentano una grande opportunità nel medio-lungo periodo che faranno crescere il nostro livello di expertise tecnologica".