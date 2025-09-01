Leonardo Maria Del Vecchio prende il controllo di bevande Boem

Nuova fase di crescita Boem, il marchio italiano che produce bevande 'ready-to-drink' a bassa gradazione alcolica. La LMDV Capital, il family office di Leonardo Maria Del Vecchio, assume il pieno controllo della società per guidarne il rilancio e lo sviluppo internazionale.

Fedez e Lazza, già protagonisti della fase iniziale del progetto, continueranno a sostenere Boem nel loro ruolo di 'Ambassador' del brand in Italia.

"Il 2024 è stato un anno di consolidamento e investimenti mirati in ricerca e sviluppo, marketing e costruzione dell'organizzazione e, per questo - spiega una nota - si è chiuso con risultati in linea con il piano industriale, a fronte di importanti investimenti. Grazie a ciò, i primi mesi del 2025 hanno registrato una forte accelerazione: il fatturato quadrimestrale ha superato del 69% l'intero risultato 2024. A trainare la crescita sono stati il lancio di due nuove referenze, una nuova identità visiva del brand e una distribuzione più capillare sia nel segmento horeca e gdo. Il 2025 - conclude la nota - sarà l'anno in cui il marchio consoliderà la propria presenza nei canali di vendita nazionali, rafforzerà la redditività e muoverà i primi, concreti passi sui mercati esteri".