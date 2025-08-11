Lunedì 11 Agosto 2025

Gabriele Canè
11 ago 2025
REDAZIONE ECONOMIA
Leonardo, Fitch alza il rating a BBB, outlook stabile

'Ebitda margine e flussi di cassa continueranno a migliorare'

Fitch ha migliorato il rating di Leonardo da BBB- a BBB, con outlook stabile. L'upgrade riflette l'aspettativa di Fitch che l'Ebitda margin e generazione di flussi di cassa continueranno a migliorare nel periodo 2025-2028 e che i suoi indicatori di leva finanziaria si rafforzeranno ulteriormente. La società di rating ritiene che l'acquisizione di Iveco Defence, avrà un impatto moderato sul profilo finanziario del gruppo, erodendo leggermente la leva nel 2026.

Il rating è sostenuto - indica Fitch - dalla posizione di leadership di Leonardo nel settore degli elicotteri e in altri mercati della difesa e della sicurezza, dalla forte diversificazione geografica e dalla presenza in un'ampia gamma di programmi aerospaziali e di difesa. L'outlook stabile riflette l'aspettativa che Leonardo continuerà a beneficiare di una solida domanda nel settore della Difesa, da cui deriva oltre il 70% del fatturato del gruppo, e di una continua attenzione alla riduzione della leva finanziaria.

