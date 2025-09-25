Mercoledì 24 Settembre 2025

25 set 2025
Leonardo, estesi i servizi di supporto per Eurofighter in Kuwait

Il ministero della Difesa del Kuwait ha deciso di esercitare l'opzione di estensione dei servizi di supporto per la flotta di velivoli Eurofighter della Forza Aerea del Kuwait, programma aeronautico per il quale Leonardo è prime contractor.

In base al nuovo contratto di servizio - spiega l'azienda -, il Supporto Logistico Integrato e l'Addestramento saranno forniti localmente da Leonardo Aviation Services presso la base aerea Salem Al Sabah, fino a dicembre 2029.

"Questo traguardo - viene sottolineato - rappresenta un ulteriore rafforzamento della partnership strategica tra Leonardo e il Kuwait", che nel 2016 ha ordinato 28 Eurofighter Typhoon per potenziare il proprio sistema di difesa aerea. L'avvio delle consegne è avvenuta alla fine del 2021 e la maggior parte degli aeromobili ordinati, prodotti in Italia, è stata già consegnata ed è operativa.

