Leonardo, elicotteri Aw09 entrano nel mercato nord americano

Leonardo incassa una serie di accordi per i suoi elicotteri all'Heli-Expo 2024 in corso a Anaheim, in California e quello con Metro Aviation consentirà la distribuzione dell'Aw09 in nord America con l'impegno all'acquisto di 30 unità. Lo rende noto il gruppo di aerospazio, difesa e sicurezza annunciando anche una "forte espansione" in Arabia Saudita con l'ordine da Thc (The Helicopter Company), controllata del Public Investment Fund (Pif) per venti Aw139 e un accordo quadro pluriennale per oltre 130 unità di vari modelli. Thc potenzierà notevolmente le operazioni di assistenza sanitaria e ricerca e soccorso nel Paese. "Il successo dell'Aw09 sul mercato internazionale", rileva Leonardo, si estende anche al Regno Unito e all'Irlanda con contratti preliminari con Sloane per nove monomotori di nuova generazione oltre a nuovi ordini per due bimotore leggeri Aw109 GrandNew e due Aw109 Trekker.