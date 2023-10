Leonardo e Fincantieri nel mondo sottomarino

Fincantieri e Leonardo hanno rafforzato la loro collaborazione con la firma di un Memorandum of Understanding nel campo della subacquea, in considerazione della costituzione del Polo Nazionale della Subacquea, centro italiano che mira a rafforzare la ricerca e l'innovazione in ambito underwater, al fine di mettere in sicurezza e favorire opportunità industriali ed economiche. La firma è avvenuta tra gli amministratori delegati delle due società, Pierroberto Folgiero e Roberto Cingolani, alla presenza del Capo di Stato Maggiore della Marina Militare Amm.S. Enrico Credendino. L'accordo ha l'obiettivo di sviluppare una rete di piattaforme e sistemi di sorveglianza, compresi droni subacquei.