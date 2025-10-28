Leonardo cede quota del 9,4% di Avio, manterrà il 19%

Leonardo "annuncia l'avvio di un processo di accelerated bookbuilding rivolto a investitori istituzionali per il collocamento di circa 2,6 milioni di azioni di Avio, pari a circa 9,4% del capitale sociale". La maggioranza dei proventi derivanti dal collocamento - spiega l'azienda - sarà utilizzata per finanziare l'esercizio integrale, da parte di Leonardo, dei diritti di opzione relativi alla partecipazione residua detenuta in Avio, nell'ambito dell'aumento di capitale da 400 milioni approvato a ottobre dall'assemblea straordinaria di Avio.
Leonardo rimarrà azionista di Avio con una partecipazione di circa il 19% del capitale sociale. La società si è impegnata a un periodo di lock-up di 90 giorni sulle azioni residue detenute in Avio.