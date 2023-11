Leonardo aumenta offerta azioni Drs a 17,7 dollari.

Leonardo ha annunciato che il prezzo dell'offerta al pubblico negli Stati Uniti di azioni di Leonardo Drs è pari a 17,75 dollari per azione. La quota minoritaria, ceduta dalla controllata Leonardo US Holding, è stata incrementata a 18 milioni di azioni, corrispondenti al 6,9% delle azioni Drs. Inoltre, è stata concessa alle banche sottoscrittrici un'opzione di 30 giorni per l'acquisto di ulteriori 2,7 milioni. Il valore massimo dell'operazione, compreso l'eventuale esercizio delle opzioni, ammonta a circa 366 milioni di dollari. L'amministratore delegato di Leonardo, Roberto Cingolani, ha dichiarato che si tratta di "informazioni confidenziali di mercato" riguardo all'utilizzo delle risorse derivanti dalla cessione di una quota di Leonardo Drs negli Usa. Tuttavia, ha precisato che "abbiamo venduto solo una piccola parte" di Drs, "che era quasi esclusivamente di nostra proprietà. Abbiamo monetizzato oltre 300 milioni che verranno impiegati a breve per acquisizioni in Europa, poiché stiamo lavorando alla creazione di poli per la sicurezza dell'Europa, che è molto frammentata e ha bisogno di grandi aziende che, in collaborazione con gli Stati, garantiscano la sicurezza dei cittadini".