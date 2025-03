Leonardo annuncia ordini per 30 elicotteri al Verticon 2025

Vendite per circa 30 elicotteri di vario tipo presso diversi operatori, per un valore complessivo di circa 370 milioni di euro e consegne attese tra il 2026 e il 2028 con contratti in tutte le classi di peso per compiti di supporto all'industria energetica, pubblica utilità e trasporto ip nelle Americhe, in Europa, in Africa e nella regione Asia-Pacifico. Leonardo annuncia così i nuovi ordini, dal salone Verticon 2025 a Dallas, per gli elicotteri AW109 GrandNew, AW169, AW139 e AW189. Si aggiungono a contratti preliminari per 15 elicotteri monomotore di nuova generazione AW09 destinati a clienti in Europa e nel Sudest Asiatico.

La società dell'aerospazio difesa e sicurezza evidenzia anche "l'ingresso in nuovi mercati, in particolare a supporto dell'industria energetica e per missioni di soccorso con i modelli AW169 e AW189 e la fornitura delle più recenti tecnologie di simulazione per l'addestramento dei piloti, comprendenti anche il simulatore in realtà virtuale VxR".

"In anni recenti - commenta Gian Piero Cutillo, managing director della divisione elicotteri di Leonardo - ci siamo concentrati su un moderno mix di prodotti dotati delle più recenti tecnologie, con costante capacità di crescita e in grado di soddisfare o superare gli standard certificativi e di sicurezza più rigorosi. Abbiamo mantenuto un forte impegno verso la sostenibilità, e tenuto bene a mente l'importanza del livello di servizio per essere certi che i clienti possano trarre il massimo beneficio dalla nostra proposta di valore. Un'ulteriore spinta deriva anche dal processo di digitalizzazione, realmente a 360 gradi: a bordo dell'elicottero, durante la manutenzione, nell'addestramento. Gli annunci fatti a Verticon dimostrano che siamo sul giusto percorso per accrescere ulteriormente il nostro vantaggio competitivo, mentre continuiamo a lavorare verso il costante rafforzamento della nostra offerta".