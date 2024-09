Leonardo, dopo uno stop per eccessiva volatilità, continua la sua discesa in Borsa e arriva a cedere il 7% a 21,35 euro con scambi triplicati rispetto alla media mensile (2,75 milioni di azioni). Tutto il settore della difesa in Europa soffre, secondo gli analisti non ci sono ulteriori spazi di rivalutazione: Rheinmetall cede il 3,5%, Saab il 5,4%, Hensoldt il 5,49 per cento.