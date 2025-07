Leonardo, +44% l'utile ordinario del semestre a 273 milioni

Leonardo chiude il primo semestre con un risultato netto ordinario di 273 milioni, in crescita del +44,4% rispetto al primo semestre 2024. Il risultato netto, pari a 542 milioni (-2,3%) "si riduce in quanto il dato del periodo comparativo includeva la plusvalenza per 366 milioni per la valutazione al fair value del gruppo Telespazio mentre il primo semestre 2025 include la plusvalenza per la cessione del business Uas a Fincantieri per 283 milioni. Il portafoglio ordini raggiunge 45 miliardi. A parità di perimetro +9,7 gli ordini, +12,9% i ricavi, +15% l'Ebita. In calo l'indebitamento netto di gruppo, -27,6%. La società ha alzato la guidance 2025 su ordini e flusso di cassa operativo.

"L'esecuzione del piano industriale prosegue lungo le linee strategiche individuate. I risultati raggiunti nel primo semestre del 2025 evidenziano una solida prospettiva industriale del gruppo con un ulteriore calo dell'indebitamento, a conferma della bontà del lavoro svolto. Sulla base della performance del primo semestre e delle prospettive di crescita abbiamo rivisto al rialzo le guidance 2025, individuando nuovi target a livello di ordini, Focf e indebitamento netto", commenta l'ad di Roberto Cingolani. "Stiamo costantemente migliorando il nostro posizionamento competitivo sui mercati domestici e internazionali, confermandoci sempre più come player di riferimento all'interno del processo di consolidamento dell'industria della Difesa", aggiunge: "Avanza lo sviluppo delle jv con Rheinmetall e Baykar. Il programma Gcap è entrato nella fase operativa. Grazie alle recenti operazioni di M&A in ambito cyber security, abbiamo compiuto un ulteriore passo per ampliare il nostro portafoglio prodotti, per citare le ultime iniziative intraprese relative alla crescita inorganica".