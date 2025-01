Leolandia Holding emette bond da 12,5 milioni per investimenti nel parco divertimenti

Leolandia Holding, capofila del gruppo Leolandia che gestisce l'omonimo parco divertimenti a Capriate San Gervasio (Bergamo), ha finalizzato l'emissione del suo primo bond per un importo di 12,5 milioni "con l'obiettivo di supportare un programma pluriennale di investimenti che prevede il potenziamento delle aree a tema e delle attrazioni e un focus sulle iniziative in campo ambientale". Lo rende noto un comunicato del gruppo, spiegando che "l'operazione, strutturata e collocata da Banca Finint, ha una durata pari a 6 anni con un profilo di rimborso a quote capitali crescenti ed è stata sottoscritta da Ver Capital SGR con il fondo Ver Capital Credit Partners SMEs VII, Finint Investments con il fondo di private debt PMI Italia III e Solution Bank".