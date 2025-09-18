Leo, taglio Irpef tra 28-50.000 euro, eventualmente 60.000

Giovedì 18 Settembre 2025
Mattia mantiene le promesse
Leo Turrini
Mattia mantiene le promesse
18 set 2025
REDAZIONE ECONOMIA
La platea interessata sarebbe di 13,6 milioni di contribuenti

Governo e maggioranza si stanno concentrando sulla volontà di "venire incontro al ceto medio, sempre compatibilmente con le risorse. Ci si vuole muovere soprattutto nella fascia da 28.000 a 50.000 euro e quindi portare aliquota dal 35% al 33% ed eventualmente allargarci a 60.000 euro". Lo ha detto il viceministro dell'Economia, Maurizio Leo, partecipando a Telefisco sul sito del Sole24Ore. La platea interessata sarebbe di 13,6 milioni di contribuenti.

