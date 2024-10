Leo, 'riforma fiscale mirata all'equità in tutti i passaggi'

"Attraverso i nuovi meccanismi di collaborazione con i contribuenti, la riduzione della pressione fiscale, l'attenzione che dovremo avere per tutti i comparti produttivi, lavoratori autonomi, imprese, lavoratori dipendenti, si realizzerà l'obiettivo che riguarda tutti i passaggi della riforma fiscale, che sono appunto mirati all'equità fiscale". Lo ha affermato Maurizio Leo, viceministro dell'Economia, in collegamento video nel corso nella sessione mattutina del secondo giorno del Festival nazionale di Economia civile, in programma a Firenze fino al 6 ottobre. "Abbiamo spinto molto sulla tenuta del sistema sociale - ha aggiunto -, perché il nostro obiettivo è di venire incontro alle famiglie, di affrontare il tema della denatalità, e rendere il sistema più semplice, molto più coerente, anche basandoci sui parametri e gli indici che sono stati adottati in sede europea". Inoltre, ha sottolineato il viceministro, "abbiamo introdotto delle misure a vantaggio delle imprese che assumono". L'ultimo step della riforma, ha spiegato Leo, "sarà, e già abbiamo avviato un percorso in questo senso, dare una normativa chiara, offrire dei materiali chiari ai contribuenti attraverso testi unici, in vista poi di realizzare e di mettere a terra il cosiddetto codice tributario, che sarà strutturato in una parte generale dove avremo lo statuto del contribuente, le norme sull'accertamento, sulla riscossione, sulle sanzioni, sul contenzioso, e una parte speciale che riguarderà i singoli tributi".