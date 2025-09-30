Leo, priorità ceto medio e detrazioni famiglie, ma rigore conti

"La prossima legge di bilancio sarà importante per verificare - io lo premetto sempre sulla base delle risorse di cui potremo disporre - misure a favore del ceto medio. Il ceto medio è rappresentato da quei soggetti che si collocano nella fascia dai 28mila ai 50 mila euro. Lì bisognerà vedere - se le risorse ce lo consentiranno - di ridurre l'aliquota, dal 35% portarla al 33%. Questo in qualche modo aiuterà in modo più significativo le fasce più deboli". Lo ha detto il viceministro dell'Economia Maurizio Leo in un videomessaggio inviato al convegno "Il difficile finanziamento del welfare italiano" organizzato da Itinerari previdenziali.

"Ma nelle progetti del governo c'è anche un'attenzione particolare per le famiglie, in particolare per quelle con figli, e anche lì lavorare sull'area delle detrazioni, ma diversamente da quello accaduto nelle precedenti annualità dove c'era una maggiore elasticità nell'introdurre queste misure ora le nuove regole di governance europee ci obbligano alla massima prudenza", ha detto Leo. "Quindi vedremo tutto quello che si potrà fare perché come ho detto le nostre priorità sono quelle che ho evidenziato, ma allo stesso tempo dobbiamo essere rigorosi e molto attenti ai conti pubblici".

"Tutto questo ci ha premiato fino adesso, è sotto gli occhi di tutti la riduzione dello spread, l'allineamento con i titoli francesi, le agenzie di rating che hanno premiato il nostro comportamento virtuoso, quindi se riusciamo a rendere coerente i meccanismi di finanza pubblica con degli sgravi fiscali che sono misurati e calibrati vedremo che facciamo un servizio importante per il nostro paese", ha aggiunto.