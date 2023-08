Leo, 'nessun condono, la collaborazione darà risorse'

"Ho potuto riscontrare grande collaborazione nella commissione, è chiaro che ci sono diverse sensibilità, ma mi sembra che stiamo scrivendo una pagina importante nella storia del diritto tributario italiano". Così il viceministro Maurizio Leo commenta l'ok della commissione Finanze della Camera alla delega fiscale. "Non ci sono scudi, non ci sono aiuti, non ci sono condoni - puntualizza - Sono tutte misure volte a favorire un rapporto più collaborativo tra il fisco e il contribuente, da cui poi ritroveremo maggiori risorse. Perché più si semplifica la vita dei contribuenti più vedremo che saranno disponibili con l'amministrazione".