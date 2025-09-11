Leo, detassazione premi risultato è strada da seguire

"Abbiamo introdotto la detassazione dei premi di risultato e questa è la strada da seguire. E' giusto che il reddito che viene erogato in più sconti una tassazione minore" perché va in direzione di una maggiore produttività. Lo ha detto il viceministro dell'Economia, Maurizio Leo, intervenendo nel corso della presentazione dell'Osservatorio sul fisco della Cna. Guardando alle imprese, Leo ha ribadito che uno degli obiettivi è rendere l'Ires premiale "strutturale, semplificandola". "Vediamo come far confluire l'Ires con il principio di 'chi assume meno paga' nella prossima legge di bilancio", ha aggiunto, puntualizzando che "la premessa fondamentale sono le risorse".