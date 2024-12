Leo, da concordato 1,6 miliardi, risultato discreto

Con la seconda tranche gli incassi del concordato preventivo biennale arrivano a "1,6 miliardi" complessivi. Lo afferma il viceministro dell'Economia Maurizio Leo, intercettato in Transatlantico, confermando il dato anticipato dal Sole 24 Ore. "Però non un dato assolutamente negativo, valutato rispetto a quel concordato che c'era prima", ha aggiunto. Leo resta cauto sulla destinazione: "Ora vedremo, quando si consolideranno i dati vedremo quello che si può fare", ha risposto ai cronisti che chiedono se le risorse andranno al taglio dell'Irpef per il ceto medio. "E' un risultato da valutare, un risultato discreto, non diciamo che è un ottimo risultato", ha aggiunto.