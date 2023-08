Lenovo raddoppia investimenti in intelligenza artificiale

Lenovo group chiude il primo trimestre dell'anno fiscale 2023/2024 con un fatturato a 12,9 miliardi di dollari, in calo del 24% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. L'utile netto si attesta a 191 milioni di dollari. I ricavi delle attività diverse dai Pc hanno rappresentato il 41% delle entrate del gruppo, con il business guidato dai servizi che ha registrato una forte crescita e una redditività sostenuta. Il gruppo rimane impegnato a raddoppiare gli investimenti nell'innovazione a medio termine, compreso un ulteriore investimento di 1 miliardo di dollari in tre anni per accelerare l'implementazione dell'intelligenza artificiale per le aziende di tutto il mondo. Nonostante il mercato difficile, Lenovo vede segnali di "stabilizzazione e miglioramento del mercato, i prezzi dei componenti hanno toccato il minimo e ritiene che il mercato dei dispositivi client possa riprendere la crescita nella seconda metà di questo anno fiscale", spiega la società. "Lo scorso trimestre, lo scenario globale ha presentato delle sfide e il business legato all'hardware ha proseguito la sua fase di aggiustamento, ma abbiamo continuato a mettere in atto la nostra strategia. Il business basato sui servizi ha raggiunto una forte crescita e una redditività sostenuta", afferma il presidente e ceo Yuanging Yang. "Mentre continuiamo - aggiunge - a guidare l'innovazione e la trasformazione intelligente, sono fiducioso nel lungo termine di redditività e crescita sostenibile nel futuro".