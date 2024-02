Legambiente, 'è falso che Green Deal danneggi l'agricoltura'

"E' una fake news dire che il Green Deal possa provocare danni economici a livello europeo e all'attività agricola italiana. Ciò che chiede l'Europa è esattamente ciò di cui l'agricoltura ha bisogno per poter sopravvivere". Lo dichiara in un comunicato Stefano Ciafani, presidente nazionale di Legambiente. "Il Green deal non è il nemico, ma un alleato strategico del mondo agricolo - prosegue il leader della ong ambientalista -. Gli agricoltori devono essere consapevoli che dal Green deal passa il loro futuro e non la loro fine. I veri nemici sono l'emergenza climatica, chi difende le fossili e rallenta la transizione ecologica, strumentalizzando le legittime e indiscutibili ragioni di chi opera nel settore". Per Ciafani "è evidente che le manifestazioni di questi giorni fanno il gioco della lobby delle fossili e dei partiti contrari alla decarbonizzazione, in vista delle elezioni europee del prossimo giugno. Ma mettere in discussione le strategie Ue, come la From farm to fork e la Biodiversity 2030, significa stravolgerne completamente i presupposti". Per il presidente di Legambiente "occorre creare le basi per una forte alleanza tra il mondo agricolo e mondo ambientalista, proprio perché gli agricoltori sono i protagonisti principali di un cambiamento in chiave ecologica dell'intero settore. Ma per fare ciò, occorre garantire reddito alle tante piccole e medie aziende, che oggi sono sopraffatte dalla crisi economica, dagli effetti dei cambiamenti climatici e dalle speculazioni sul prezzo dei prodotti agricoli".