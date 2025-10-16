Giovedì 16 Ottobre 2025

Tra austerità e sviluppo

Paolo Giacomin
Tra austerità e sviluppo
Ultima oraLegacoop festeggia a Bologna il suo 80esimo anniversario
16 ott 2025
REDAZIONE ECONOMIA
Legacoop festeggia a Bologna il suo 80esimo anniversario

Gamberini, 'la cooperazione rappresenta il 10% del Pil'

"Se guardiamo a livello globale l'economia cooperativa sta crescendo molto, dovremmo come Europa e Italia accogliere l'economia sociale e cooperativa come uno dei traini dello sviluppo della competitività: dobbiamo rimettere al centro le persone". Così Simone Gamberini, presidente di Legacoop nazionale, in occasione dell'80esimo anniversario di Legacoop Bologna.

"In Italia - dice - il movimento cooperativo rappresenta quasi il 10% del Pil: dobbiamo lavorare per valorizzare quella che definiamo l'infrastruttura economica e un'opportunità per il Paese". Oggi, ha concluso, "riaffermiamo con tutte le imprese cooperative l'importanza dell'economia cooperativa su questo territorio, che ha prodotto enorme innovazione economica e sociale".

