Legacoop festeggia a Bologna il suo 80esimo anniversario

"Se guardiamo a livello globale l'economia cooperativa sta crescendo molto, dovremmo come Europa e Italia accogliere l'economia sociale e cooperativa come uno dei traini dello sviluppo della competitività: dobbiamo rimettere al centro le persone". Così Simone Gamberini, presidente di Legacoop nazionale, in occasione dell'80esimo anniversario di Legacoop Bologna.

"In Italia - dice - il movimento cooperativo rappresenta quasi il 10% del Pil: dobbiamo lavorare per valorizzare quella che definiamo l'infrastruttura economica e un'opportunità per il Paese". Oggi, ha concluso, "riaffermiamo con tutte le imprese cooperative l'importanza dell'economia cooperativa su questo territorio, che ha prodotto enorme innovazione economica e sociale".