Lega, non basta conflitto di attribuzione, ora norma su balneari

"È giusto da un punto di vista formale sollevare il conflitto di attribuzione ma, nei fatti, il Parlamento deve riappropriarsi delle sue prerogative costituzionali: non possiamo delegare al Consiglio di Stato ma è nostro dovere dare risposte certe". Così il capogruppo della Lega al Senato, Massimiliano Romeo, all'indomani dell'iniziativa avviata da FdI alla Camera. "Per aiutare il settore balneare serve una norma chiara - aggiunge Romeo -. Lo abbiamo detto più volte e ora, con un emendamento presentato al dl Coesione, la Lega intende ribadire la necessità di intervenire presto con un provvedimento per fare chiarezza".