Lega, 'no alla pioggia di lettere per aderire al concordato'

"Troviamo sbagliata nel merito e nel metodo la pioggia di lettere che l'agenzia delle Entrate ha riversato sui contribuenti italiani per contestare ipotetiche anomalie, con l'obiettivo di indurli ad aderire al concordato preventivo biennale, indipendentemente dal loro merito fiscale. La Lega ritiene che così si snaturi uno strumento nato per stabilire un patto di lealtà fra contribuente ed erario e quindi non condivide né lo spirito nell'obiettivo di una simile comunicazione. Prosegue invece l'impegno della Lega per misure chieste a gran voce dai cittadini come la rottamazione quinquies. Così il Dipartimento Economia della Lega.