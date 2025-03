Lega Messina: Mozione contro i cortei squadristi e per la sicurezza cittadina

"Abbiamo presentato come Lega una mozione a Messina, firmata dai nostri cinque consiglieri comunali, per contrastare i manifestanti violenti e i cortei squadristi che hanno messo a ferro e fuoco il centro della città nella serata di ieri". Così in una nota la Lega Messina, a firma dei consiglieri comunali Amalia Centofanti, Rosaria D'arrigo, Cosimo Oteri, Giulia Restuccia, Emilia Rotondo. "Chiediamo al sindaco e a tutta la maggioranza - spiega il gruppo di consiglieri - di dare un segnale ai cittadini nella direzione giusta: è necessario vietare l'utilizzo del suolo pubblico e l'organizzazione di raduni, manifestazioni o cortei a coloro che abbiano già dimostrato di fomentare l'odio e incitare alla violenza. Non possiamo più tollerare che certi facinorosi mettano a repentaglio la sicurezza della nostra comunità, a maggior ragione se si tratta di personaggi che vengono da fuori e col solo intento di creare scontri con le forze dell'ordine o imbrattare muri. Il Ponte sullo Stretto sarà un'opera storica per l'Italia e in particolare per il nostro territorio, che potrà giovare di un indotto mai visto prima". _________