L'economia Uk corre più delle attese, Pil +0,4% a maggio

L'economia britannica è cresciuta a maggio al doppio del ritmo atteso, "segno della forza su cui il nuovo governo laburista conta per finanziare i suoi ambiziosi piani politici" commentano gli analisti. Il prodotto interno lordo è aumentato dello 0,4% mese su mese a maggio dopo la lettura 'piatta' di aprile, ha dichiarato l'Office for National Statistics, mentre gli economisti si aspettavano un +0,2 per cento. "Molti dettaglianti e grossisti hanno avuto un buon mese, e entrambi si sono ripresi da un aprile debole", ha dichiarato Liz McKeown, direttore delle statistiche economiche dell'ONS. "L'edilizia è cresciuta al ritmo più veloce in quasi un anno dopo la recente debolezza, con la costruzione di case e progetti infrastrutturali che hanno dato impulso al settore". La produzione dei servizi è cresciuta dell'1,1% nei tre mesi fino a maggio, il ritmo più veloce dal dicembre 2021. Le attività professionali, scientifiche e tecniche e le attività amministrative e di supporto hanno dato i maggiori contributi, mentre il settore ha registrato una crescita generale. L'industria manifatturiera è aumentata dello 0,4% nel mese, invertendo parte del calo dell'1,4% di aprile.