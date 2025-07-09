L'economia del mare in Italia vale 216 miliardi (l'11% Pil)

Con 232.841 imprese e 1.089.710 di occupati, l'economia del mare in Italia genera un valore aggiunto diretto pari a 76,6 miliardi di euro, che, se consideriamo il valore attivato nel resto dell'economia, raggiunge i 216,7 miliardi di euro, pari all'11,3% del Pil nazionale. Un settore in netta crescita in ogni suo aspetto.

È quanto emerge dal tredicesimo rapporto sull'economia del mare a cura di Osservatorio Nazionale sull'Economia del Mare Ossermare, Centro Studi Tagliacarne - Unioncamere, Informare, Camera di commercio Frosinone Latina e Blue Forum Italia Network, presentato al ministero delle Imprese e del Made in Italy, in apertura del quarto summit nazionale sull'Economia del mare Blue Forum.

Secondo i dati forniti cresce il valore aggiunto diretto con un +15,9%, pari a più due volte la crescita media italiana ferma al 6,6%. Cresce il peso dell'economia del mare sul valore aggiunto complessivo di più di 1 punto percentuale rispetto a quanto rilevato dal dodicesimo rapporto del 2024.

Crescono gli addetti, con un aumento occupazionale del +7,7%, più di quattro volte quello registrato nel Paese (+1,9%). Nel biennio 2022-2024 cresce il numero delle imprese, con un +2% in controtendenza con l'economia nazionale che si attesta su un -2,4%.

"Il Rapporto che oggi viene presentato contiene elementi estremamente significati sulle reali potenzialità del nostro Paese per sviluppare una vera, significativa e trainante economia del mare che rappresenta uno dei principali comparti su cui si può appoggiare il nostro sistema Paese", ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso.

All'evento di presentazione sono intervenuti: il presidente di Unioncamere Andrea Prete, il presidente di Assonautica Italiana, Si.Camera e Camera di Commercio Frosinone Latina Giovanni Acampora, il direttore generale del Centro Studi Tagliacarne Gaetano Fausto Esposito e il Coordinatore dell'Osservatorio Nazionale sull'Economia del Mare OsserMare Antonello Testa.