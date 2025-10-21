Le vendite di L'Oreal in nove mesi salgono a 32,80 miliardi

L'Oreal chiude i primi nove mesi dell'anno con le vendite a 32,80 miliardi di euro, in crescita dell'1,2% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Nel terzo trimestre il gruppo registra vendite per 10,33 miliardi, in crescita del 4,2%.

Nei nove mesi L'Oreal registra una crescita in tutte le divisioni e le regioni, sostenuta dalla continua ripresa in Nord America e nella Cina continentale. La divisione prodotti professionali ha registrato una crescita del +7,4%; i prodotti di Consumo sono in aumento del +3,1%; L'Oréal Luxe ha registrato una crescita del +2,2%.

"Come previsto, la nostra crescita a parità di condizioni ha continuato ad accelerare in modo sequenziale, raggiungendo il +4,9% nel terzo trimestre", afferma il ceo Nicolas Hieronimus. "Abbiamo appena annunciato - prosegue - un'alleanza strategica con Kering, uno dei gruppi di lusso più creativi e visionari al mondo. Sono lieto di questa partnership: l'acquisizione di Creed ci renderà uno dei principali attori nel settore dei profumi di nicchia; inoltre, vedo un enorme potenziale di crescita per le licenze di prodotti di bellezza e profumi di Gucci, Bottega Veneta e Balenciaga, tutti marchi di alta moda davvero eccezionali. Questa partnership consoliderà ulteriormente la nostra posizione di leader mondiale nel settore dei prodotti di bellezza di lusso. Mentre ci avviciniamo all'ultimo trimestre dell'anno, sono fiducioso che continueremo a sovraperformare il mercato globale della bellezza e a registrare un altro anno di crescita delle vendite e di aumento della nostra redditività".