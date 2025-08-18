Lunedì 18 Agosto 2025

La Ue allargata si gioca il futuro

Gabriele Canè
La Ue allargata si gioca il futuro
18 ago 2025
REDAZIONE ECONOMIA
Le scorte italiane di gas superano l'85%, l'Europa sopra il 73%

Le scorte italiane di gas superano l'85% a 152,53 TWh, oltre 10 punti percentuali al di sopra dell'Europa. A livello continentale, secondo di dati di Gie (Gas infrastructure Europe), le scorte si attestano infatti al 73,57% a 836,16 TWh. Tra i paesi europei l'Italia si conferma prima davanti alla Germania, ferma al 66,47% a 165,38 TWh e alla Francia, i cui stoccaggi sono all'81,2% a 102,48 TWh.

Girano in positivo le quotazioni sulla piazza Ttf di Amsterdam, dove i future sul mese di settembre guadagnano lo 0,6% a 31,21 TWh, dopo essere scesi fino a 30,6 euro in avvio di seduta. Le ipotesi sono di una riduzione delle sanzioni alla Russia, anche se per ora viene escluso il ripristino del trasporto via tubo verso l'Euroipa Occidentale.

