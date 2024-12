Si apre in deciso ribasso la seduta ad Amsterdam dove vengono trattati i futures sul gas naturale. Il Ttf cede il 3,68% a 39,77 euro nel giorno in cui i paesi della Ue discutono i preparativi per l'inverno e del tentativo di eliminare la dipendenza dai combustibili fossili di Mosca. Il 31 dicembre scadrà l'accordo intergovernativo sul transito tra Kiev e Mosca e la commissione farà il punto.