Le politiche di Trump pesano sulle borse: Milano e Zurigo in rialzo

Le politiche di Donald Trump e gli impatti sul commercio globale sono il fantasma che aleggia sulle Borse. L'indice Stoxx Europe 600 ha chiuso in ribasso dello 0,2% e solo Milano e Zurigo hanno chiuso in chiaro rialzo, rispettivamente dello 0,49% e dello 0,38 per cento. Per Piazza Affari la spinta è arrivata da Leonardo (+4,08%) e dal settore della difesa sull'auspicato aumento delle spese militari da parte della Nato. Bene anche Fincantieri (+2,9%).

In calo retail, immobiliare, viaggi e lusso. A Milano in fondo al listino si sono ritrovate St (-4,38%) con le prese di profitto dopo il rally di inizio anno e Stellantis (-4,38%). Bene le banche impegnate nel risiko, Unicredit ha guadagnato il 2,4% e invariata Banco Bpm (+0,05%), bene Mediolanum (+3,5%) dopo i dati sulla raccolta record nel 2024. L'opas lanciata da Banca Ifis (+2,43%) spinge Illimity (+10,63%).