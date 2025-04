Le Guide de L'Espresso 2026: celebrazione dell'enogastronomia al Teatro Arcimboldi

Giovedì 23 ottobre 2025 si alzerà il sipario sulle Guide de L'Espresso 2026, l'appuntamento che ogni anno celebra le eccellenze dell'enogastronomia italiana. Per il secondo anno consecutivo sarà il Teatro Arcimboldi di Milano a fare da cornice alla serata: il palcoscenico milanese accoglierà chef, critici, appassionati e protagonisti del mondo della cucina e del vino, in una serata che promette riconoscimenti, nuove scoperte ed emozioni. Le Guide de L'Espresso, giunte alla 46esima edizione, rappresentano un punto di riferimento per la critica enogastronomica italiana, con una selezione che racconta l'eccellenza e valorizza i grandi maestri e i talenti emergenti. Il viaggio nel gusto, tra sapori e scoperte, è appena iniziato. Prossimamente saranno disponibili tutti i dettagli.