Le banche corrono in Borsa con lo sconto sugli extraprofitti

Banche in luce a Piazza Affari in scia alle indiscrezioni del Corriere della Sera che ipotizza che la tassa sugli extraprofitti delle banche possa essere recuperata attraverso un credito d'imposta "di valore pari o di poco inferiore" al prelievo che subiranno, da far valere in un arco temporale di cinque o dieci anni, e dopo che il ministro e presidente di Forza Italia, Antonio Tajani, ha indicato proprio nella "deducibilità" dell'imposta una delle modifiche da introdurre in Parlamento. "Questo schema, garantirebbe un gettito di risorse più elevato per lo stato nel breve termine e la possibilità di un recupero - almeno parziale - dell`ammontare pagato dalle banche in un orizzonte temporale definito", commentano gli analisti di Equita. Sul listino milanese Bper guadagna il 3,5%, Mps il 2,6%, Unicredit il 2%, Banco Bpme Intesa l'1,7%, Mediobanca l'1,4%.