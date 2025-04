Lavoratori precari in Italia: l'appello di Bombardieri per un cambiamento

Nel nostro Paese il lavoratore precario è un fantasma. Non lo vede nessuno e soprattutto non lo vedono le banche o chi deve vendergli una casa. È necessario allora attuare interventi per dare a questi ragazzi e a queste ragazze la possibilità di diventare persone. Lo ha detto il segretario generale della Uil, Pierpaolo Bombardieri, parlando con i giornalisti a Cosenza a margine dell'iniziativa promossa dal sindacato sul tema "No ai lavoratori fantasma".

"Ricordo i numeri dell'Istat - ha aggiunto Bombardieri - secondo i quali ci sono in Italia sei milioni di persone in povertà e sette milioni che si avvicinano alla povertà assoluta. È ovvio che chi guadagna 20-24 mila euro lordi all'anno, anche se ha un lavoro, non è in grado di vivere dignitosamente. Noi chiediamo allora che ci sia rispetto per queste persone, che non devono essere più fantasmi.

In Spagna il Parlamento ha approvato un accordo che elimina i contratti a tempo determinato e grandissimi economisti hanno sostenuto che sarebbe stato il panico. E invece non è successo niente, anzi è cresciuta l'occupazione. I contratti a tempo determinato possono essere applicati solo in alcuni casi."