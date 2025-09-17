Lavino, 'con la Beauty Week coloreremo Milano di bellezza'

Mercoledì 17 Settembre 2025

Tutti tirano la giacchetta

Pier Francesco De Robertis
Tutti tirano la giacchetta
17 set 2025
L'inaugurazione tra ecoarte e gentilezza. Oggi al via gli eventi

"Coloreremo Milano di bellezza". Benedetto Lavino, presidente di Cosmetica Italia, non ha dubbi mentre presenta la quarta edizione della Milano Beauty Week ieri sera a Palazzo Giureconsulti, a due passi dal Duomo. L'appuntamento realizzato con Cosmoprof ed Esxence, che lo scorso anno ha contato 230mila presenze, torna con "più di 700 eventi" da oggi a domenica 21. Le prime stime, riviste al rialzo, ne contavano 500: saranno "attività che permetteranno al pubblico di conoscere il nostro mondo, il dietro le quinte, i brand, le aziende più piccole e pure la filiera", spiega. E si svolgeranno pure a Crema, Firenze, Lodi, Monza e Venezia.

Tanti saranno gli appuntamenti che riprenderanno il fil rouge dell'anno: la gentilezza. "In un momento complesso a livello geopolitico e ambientale come questo - prosegue Lavino - questo tema ci sembra la scelta più adeguata". Così, ad esempio, a Milano arriveranno sei opere d'arte ecosostenibili realizzate con materiali di scarto dal laboratorio Scart (visibili a Giureconsulti dal 17 al 20). Tra questi, un ritratto (ancora in via di realizzazione) di Roberto Bolle, svelato proprio ieri sera.

Si parla di gentilezza pure in un cortometraggio-musical, 'Via Bellezza 11', realizzato da Officine-IED per l'occasione con la regia di Giuseppe Cardaci. È la storia di un portinaio (Antonio Catania) che cerca di aiutare sempre i suoi condomini ma viene spesso ignorato nella loro quotidianità, mentre sulla sua testa pende l'imminente licenziamento. Il suo sogno è venire premiato come miglior portinaio dell'anno, e un giorno lo rivela a un'inquilina (Paola Buratto) che smuoverà mari e monti per poterlo aiutare.

Oltre alle iniziative come 'Beauty Gives Back' e 'Love is in the Hair', attraverso cui si raccoglieranno fondi per 'La forza e il sorriso Onlus', Cosmetica Italia "vuole donare il restauro conservativo del Pozzo del Broletto di piazza Mercanti", ha ricordato Emmanuel Conte, assessore al Bilancio, Demanio e Piano straordinario Casa di Palazzo Marino.

Un rapporto con il territorio che non è casuale. In Lombardia si trova circa la metà (il 48,3%) delle aziende cosmetiche italiane "che generano il 70% del fatturato nazionale del comparto", ha detto Barbara Mazzali, assessora a Turismo, Marketing territoriale e Moda della Regione Lombardia, per cui "la Lombardia è la dimostrazione di un successo imprenditoriale incredibile, frutto di imprenditori visionari che negli anni hanno creduto nella cosmesi e ne hanno fatto un modello di innovazione in tutto il mondo".

© Riproduzione riservata