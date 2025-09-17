Lavino, 'con la Beauty Week coloreremo Milano di bellezza'

"Coloreremo Milano di bellezza". Benedetto Lavino, presidente di Cosmetica Italia, non ha dubbi mentre presenta la quarta edizione della Milano Beauty Week ieri sera a Palazzo Giureconsulti, a due passi dal Duomo. L'appuntamento realizzato con Cosmoprof ed Esxence, che lo scorso anno ha contato 230mila presenze, torna con "più di 700 eventi" da oggi a domenica 21. Le prime stime, riviste al rialzo, ne contavano 500: saranno "attività che permetteranno al pubblico di conoscere il nostro mondo, il dietro le quinte, i brand, le aziende più piccole e pure la filiera", spiega. E si svolgeranno pure a Crema, Firenze, Lodi, Monza e Venezia.

Tanti saranno gli appuntamenti che riprenderanno il fil rouge dell'anno: la gentilezza. "In un momento complesso a livello geopolitico e ambientale come questo - prosegue Lavino - questo tema ci sembra la scelta più adeguata". Così, ad esempio, a Milano arriveranno sei opere d'arte ecosostenibili realizzate con materiali di scarto dal laboratorio Scart (visibili a Giureconsulti dal 17 al 20). Tra questi, un ritratto (ancora in via di realizzazione) di Roberto Bolle, svelato proprio ieri sera.

Si parla di gentilezza pure in un cortometraggio-musical, 'Via Bellezza 11', realizzato da Officine-IED per l'occasione con la regia di Giuseppe Cardaci. È la storia di un portinaio (Antonio Catania) che cerca di aiutare sempre i suoi condomini ma viene spesso ignorato nella loro quotidianità, mentre sulla sua testa pende l'imminente licenziamento. Il suo sogno è venire premiato come miglior portinaio dell'anno, e un giorno lo rivela a un'inquilina (Paola Buratto) che smuoverà mari e monti per poterlo aiutare.

Oltre alle iniziative come 'Beauty Gives Back' e 'Love is in the Hair', attraverso cui si raccoglieranno fondi per 'La forza e il sorriso Onlus', Cosmetica Italia "vuole donare il restauro conservativo del Pozzo del Broletto di piazza Mercanti", ha ricordato Emmanuel Conte, assessore al Bilancio, Demanio e Piano straordinario Casa di Palazzo Marino.

Un rapporto con il territorio che non è casuale. In Lombardia si trova circa la metà (il 48,3%) delle aziende cosmetiche italiane "che generano il 70% del fatturato nazionale del comparto", ha detto Barbara Mazzali, assessora a Turismo, Marketing territoriale e Moda della Regione Lombardia, per cui "la Lombardia è la dimostrazione di un successo imprenditoriale incredibile, frutto di imprenditori visionari che negli anni hanno creduto nella cosmesi e ne hanno fatto un modello di innovazione in tutto il mondo".