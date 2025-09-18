Lavazza vara nuova organizzazione per rafforzare leadership

Lavazza Group vara una nuova organizzazione con l'ingresso di nuove figure chiave a diretto riporto del ceo Antonio Baravalle, "per rafforzare la propria leadership nel settore e a guidare l'azienda verso nuove sfide di crescita e innovazione". Tre i principi chiave: lo sviluppo dei brand per valorizzarne identità ed heritage in modo coordinato, rafforzandone posizionamento e presenza sui mercati; l'innovazione dell'esperienza di prodotto; la trasformazione digitale di processi e servizi aziendali.

Un importante ingresso nel gruppo è quello di Paola Francesca Scarpa con il ruolo di chief digital transformation officer. La nuova Funzione Digital Transformation ha la missione di guidare la trasformazione digitale dell'intero Gruppo, dai processi ai prodotti e servizi, con un focus sull'adozione di tecnologie avanzate come l'intelligenza artificiale.