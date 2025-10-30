Laura Mattarella apre il Women economic forum a Palermo

Palermo è da sempre luogo di incontro di grandi civiltà. Il 'mare nostrum', bacino vivente di storia millenaria, ponte naturale tra i tre continenti che vi si affacciano, continua a intrecciare vissuti del passato con le sfide del presente. Prospettive ora al centro dei lavori di questa terza edizione del Women Economic Forum Italy, che è dedicato al Mediterraneo.

Così Laura Mattarella oggi a Palermo inaugurando la terza edizione dell'appuntamento globale. "Le giornate di approfondimento, in un clima di proficua collaborazione, consentiranno un confronto aperto e costruttivo di autentico arricchimento reciproco, con l'obiettivo di rendere ancora più fattivo il contributo delle donne alla ridefinizione della società contemporanea, oggi attraversata da cambiamenti profondi, avendo come focus l'area mediterranea".

La due giorni è dedicata a incontri, dialoghi e visioni sul ruolo strategico delle donne nello sviluppo dell'area mediterranea, crocevia storico e culturale che rappresenta più di un quarto del commercio globale e funge da ponte tra Europa, Medio Oriente e Africa.

"In un momento storico in cui il dialogo tra i popoli è più che mai necessario, il Mediterraneo rappresenta uno spazio unico di incontro e scambio per la cooperazione internazionale", ha dichiarato Marilena Citelli Francese, presidente del WEF-Italy.