L'assemblea di Vivendi approva lo scorporo del gruppo

L'assemblea straordinaria di Vivendi ha approvato lo scorporo del gruppo proposto dai consigli della holding, con Canal+, Havas e Louis Hachette group (la società che riunisce la partecipazione del 66,53% di Lagardère e del 100% di Prisma Media) che vengono scorporate e saranno quotate separatamente. Il gruppo guidato da Yannick Bollore ha deciso di dividere Vivendi in quattro società, con il ramo radio televisivo Canal+ quotato a Londra e sede in Francia, l'agenzia pubblicitaria Havas che sarà quotata ad Amsterdam, mentre la branca editoriale Louis Hachette group viene quotata su Euronext Growth a Parigi. Tutte le azioni inizieranno a essere negoziate lunedì prossimo. Vivendi, la cui assemblea ha approvato le diverse risoluzioni con oltre il 90% dei voti, resta una holding di investimento con partecipazioni in Tim (oltre il 23%), Universal Music Group, Telefonica e Mediaset, in questo caso con il 22,9% complessivo, da anni non più utilizzato attivamente.