Lasorella, 'speriamo in tempi brevi per il riassetto di Tim'

L'incertezza sul riassetto di Tim e la cessione di Netco ha avuto effetti anche su Agcom e il presidente Giacomo Lasorella lo sottolinea nella sua relazione annuale alla Camera. "L'azione del regolatore è stata condizionata dall'incertezza dei riassetti proprietari e strutturali dell'operatore dominante (Tim, ndr) ancora in corso", dice Lasorella ricordando che comunque l'Authority ha proceduto alla definizione dei prezzi all'ingrosso e "nel protrarsi dell'incertezza è stata avviata una nuova analisi coordinata per gli anni 2024-2029, con l'auspicio che in tempi brevi si arrivi a un quadro prospettico definito".