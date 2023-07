Lasorella (Agcom), tlc centrali per lo sviluppo economico

"Si fanno ancora sentire gli effetti del Covid e dell'invasione russa dell'Ucraina ma non si è arrestato il processo di trasformazione e le due crisi hanno evidenziato la centralità delle tlc per lo sviluppo economico". Lo ha detto il presidente di Agcom Giacomo Lasorella presentando la relazione annuale dell'Authority alla Camera. Le risorse si sono ridotte per "la forte pressione concorrenziale in presenza del grande dinamismo innescato dalle innovazioni tecnologiche: il mercato vale 27 miliardi euro, con una flessione del rapporto fra margine lordo e ricavi; la riduzione delle risorse ha effetti negativi sugli investimenti, che sono superiori al 25% sui ricavi ma si riducono in misura non marginale in termini assoluti" ha aggiunto ricordando anche la riduzione degli addetti diretti del settore "di mille unità per circa 56mila addetti a fine 2022".