L'artigianato spinge l'innovazione tra le pmi al femminile

Tra le pmi italiane l'artigianato si dimostra un settore particolarmente attivo, spiccando per potenziale di crescita e apertura al digitale. È quanto emerge dalla terza edizione di She's Next, il programma globale di Visa che sostiene le pmi guidate da donne. Tra le oltre 200 candidature ricevute, sono stati infatti i progetti del mondo dell'artigianato a distinguersi per l'elevata propensione alla trasformazione digitale.

La fotografia delle imprese al femminile, in Italia, vede le donne imprenditrici a 1,325 milioni, secondo i dati di Unioncamere di fine 2023, pari al 22,2% del totale. Il Global Entrepreneurship Monitor (Gem, condotto in Italia da Unioncamere e Universitas Mercatorum, indica come che il più basso tasso di attivazione femminile è stato riscontrato in Italia, Polonia, Slovenia e Norvegia. Si tratta di imprese meno capitalizzate, con numero dipendenti mediamente più basso. Il 60,5% è rappresentato da ditte individuali, concentrate in alcuni micro settori, in larga parte nei servizi dove il 90,7% degli imprenditori è donna. Poco meno di un milione di donne imprenditrici (il 64,8%) svolge la propria attività senza dipendenti. Il 39% delle aziende guidate da donne denuncia difficoltà nell'accesso al credito, contro il 35% di quelle gestite da un uomo.

Nell'ambito di She's Next sono state cinque le imprenditrici premiate, con riconoscimenti in beni e servizi fino a 10.000 euro e accesso a formazione e tutoring. L'edizione 2025 si è svolta in collaborazione con la Fondazione Milano Cortina 2026, con focus su sport e inclusione in vista dei Giochi Olimpici e Paralimpici invernali.

"Nel premiare le imprenditrici della terza edizione italiana di She's Next, rinnoviamo il nostro impegno nel valorizzare il ruolo cruciale che le piccole imprese rivestono nel tessuto economico del Paese", ha commentato Stefano Stoppani, country manager Visa Italia. "In qualità di partner di lunga data dei Giochi Olimpici e Paralimpici, abbiamo voluto cogliere l'occasione offerta da un evento di rilievo internazionale come Milano Cortina 2026 per promuovere un ecosistema sempre più favorevole alla crescita delle pmi e dell'imprenditoria femminile, facendo leva sui pagamenti digitali, sulla solidità della nostra rete e sulle competenze dei nostri partner di progetto", ha aggiunto.