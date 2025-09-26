Venerdì 26 Settembre 2025

Italiani re degli sprechi

Andrea Segrè*
Italiani re degli sprechi
Logo Quotidiano Nazionale
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Lite Melania Donald TrumpAerei Nato RussiaDroni russiTale e Quale showPensioni ottobre 2025
Acquista il giornale
Ultima oraLandini, se nuovo attacco a Flotilla sarà sciopero generale
26 set 2025
REDAZIONE ECONOMIA
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Economia
  3. Ultima ora
  4. Landini, se nuovo attacco a Flotilla sarà sciopero generale

Landini, se nuovo attacco a Flotilla sarà sciopero generale

'Grave atteggiamento del governo. Fermare il genocidio a Gaza'

'Grave atteggiamento del governo. Fermare il genocidio a Gaza'

'Grave atteggiamento del governo. Fermare il genocidio a Gaza'

"Siamo pronti allo sciopero generale se la missione di Flotilla viene bloccata, se vengono sequestrate le navi, se c'è un nuovo attacco, perché per noi l'obiettivo deve essere quello di fermare l'invasione e il governo Netanyahu, riconoscere lo Stato palestinese, far arrivare gli aiuti a Gaza e impedire il genocidio che è in corso". Lo dice il segretario generale della CGIL, Maurizio Landini, a margine di un incontro a Confcommercio, aggiungendo anche di considerare "grave l'atteggiamento del governo italiano". Stasera, afferma, ci sarà un'altra riunione con i segretari generali delle categorie e regionali "ne facciamo tante, è per ragionare, monitorare e affrontare la situazione su questi punti come su altri".

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

ScioperoGaza