Landini, "Non mi confronto con il governo" Maurizio Landini, segretario generale della Cgil, annuncia di non partecipare all'incontro di oggi a Palazzo Chigi con le parti sociali sulla manovra. Non ha avuto risposta alla richiesta di incontro avanzata a fine agosto e ritiene che non venga riconosciuto il ruolo delle parti sociali.