Landini, nessun confronto col governo su manovra

Maurizio Landini, segretario generale della Cgil presente questa mattina a Cagliari al corteo organizzato insieme alla Uil per lo sciopero generale di quattro ore che oggi riguarda la Sardegna, ha dichiarato che l'incontro di domani è stato convocato dal governo, ma fino ad oggi non hanno voluto fare alcuna discussione in merito alla legge di bilancio e alle riforme, che sono state fatte senza alcun confronto con le organizzazioni sindacali e senza tener conto delle piattaforme che sono state presentate.