Giovedì 2 Ottobre 2025

I moderati vogliono risposte

Raffaele Bonanni
I moderati vogliono risposte
Logo Quotidiano Nazionale
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Sciopero generale 3 ottobreFlotilla ultime notizieProteste FlotillaItaliani FlotillaVarriale licenziatoAttentato Manchester
Acquista il giornale
Ultima oraLandini, 'Meloni offende, dovrebbe portare rispetto'
2 ott 2025
REDAZIONE ECONOMIA
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Economia
  3. Ultima ora
  4. Landini, 'Meloni offende, dovrebbe portare rispetto'

Landini, 'Meloni offende, dovrebbe portare rispetto'

Un sindacato che è fatto di valori non può stare a guardare

Stop per tutti, pubblici e privati

Stop per tutti, pubblici e privati

"La presidente del Consiglio dovrebbe portare rispetto a chi paga le tasse e a chi lavora". Dire che con lo sciopero si cerca il 'weekend lungo', "è un'offesa". Lo afferma il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, intervenendo su LA7 a L'Aria che tira. "Sono in discussione i valori della democrazia, il diritto delle persone di vivere in pace. Una persona normale e un sindacato che è fatto di valori non può stare a guardare", ha aggiunto ricordando che "nel 1943 per dire no alla guerra furono i lavoratori e le lavoratrici ad usare strumento dello sciopero" per ristabilire pace e democrazia. "Pensavo che ad un livello così basso un presidente del Consiglio non ci arrivasse mai", ha aggiunto Landini.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Sciopero