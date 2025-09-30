Martedì 30 Settembre 2025

Ha vinto l’uomo del fare

Valerio Baroncini
Ha vinto l’uomo del fare
Logo Quotidiano Nazionale
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Femminicidio PaupisiAria freddaFlotillaBasi russeBonus casa 2026Boccia Sangiuliano
Acquista il giornale
Ultima oraLandini, 'l'aumento dei salari è un punto centrale'
30 set 2025
REDAZIONE ECONOMIA
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Economia
  3. Ultima ora
  4. Landini, 'l'aumento dei salari è un punto centrale'

Landini, 'l'aumento dei salari è un punto centrale'

'Serve rinnovo dei contratti e una vera riforma fiscale'

'Serve rinnovo dei contratti e una vera riforma fiscale'

'Serve rinnovo dei contratti e una vera riforma fiscale'

"Abbiamo posto un tema preciso: l'aumento dei salari, che con il rinnovo dei contratti e insieme ad una vera riforma fiscale è un punto centrale". Così il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, al termine dell'incontro con Confindustria. "Vedremo se saremo nella condizione di trovare una condivisione"', aggiunge Landini rimarcando anche che "gli incentivi alle imprese non possono più essere dati a pioggia".

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

RiformaConfindustria