Landini, 'l'aumento dei salari è un punto centrale'

"Abbiamo posto un tema preciso: l'aumento dei salari, che con il rinnovo dei contratti e insieme ad una vera riforma fiscale è un punto centrale". Così il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, al termine dell'incontro con Confindustria. "Vedremo se saremo nella condizione di trovare una condivisione"', aggiunge Landini rimarcando anche che "gli incentivi alle imprese non possono più essere dati a pioggia".