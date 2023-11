Landini, 'Finché gli pare, noi non ci fermiamo'

Venerdì sarà una grande giornata di sciopero e mobilitazione. Io e Pierpaolo Bombardieri saremo in Piazza del Popolo a Roma, poi gli scioperi continueranno: il 20 novembre in Sicilia, il 24 nelle regioni del Nord, il 27 in Sardegna, il primo dicembre nelle regioni del Sud. Prevedo una partecipazione molto importante. Possono minacciare quanto vogliono, noi non ci fermeremo fino a quando non otterremo dei risultati. Questo è quanto dichiarato dal Segretario Generale della Cgil, Maurizio Landini, ad Agorà su Rai3, in vista dello sciopero di venerdì 17.