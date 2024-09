Gli emendamenti al decreto omnibus che chiedono il rinvio dell'entrata in vigore della patente a punti sulla sicurezza per le imprese sono "un errore grave". Lo dice il numero uno della Cgil Maurizio Landini a margine di un convegno sulla contrattazione di secondo livello. Per Landini il provvedimento, ritenuto già insufficiente, "deve partire il primo ottobre".