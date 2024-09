Landini, con Governo rapporto pessimo, scendiamo in piazza

"Lo dico in modo molto chiaro. Ne stiamo discutendo anche con le nostre categorie: non abbiamo la pazienza di stare ancora a vedere come va a finire. Noi abbiamo bisogno, assieme a tutte le categorie se necessario, anche di mobilitarci e di scendere in piazza per difendere il lavoro e difendere le industrie", avverte il leader della Cgil, Maurizio Landini, dalla Festa del Fatto Quotidiano Il rapporto con il Governo? "Lo dico in modo molto secco: è pessimo. Nel contenuto e nel metodo. Il 20 settembre questo governo deve presentare un piano all'Europa. Con chi sta discutendo queste cose che riguardano la nostra vita? Con i sindacati ad oggi non c'è neanche la convocazione. Non vogliamo essere semplicemente quelli che pagano le tasse, vogliamo essere quelli che intervengono sulle scelte che riguardano il futuro del Paese".