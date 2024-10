Landini, 'bisogna smetterla con la propaganda sulla manovra'

"Bisogna smetterla con la propaganda. (La premier Giorgia Meloni, ndr) provi ad andare in un pronto soccorso. Ma dove vivono? pensano che siamo tutti dei coglioni?". Così il segretario generale della Cgil Maurizio Landini risponde, intervistato durante Agorà Weekend su Rai 3, sull'affermazione della Meloni ("gli regaleremo una calcolatrice") che negava tagli alla sanità nella manovra. Secondo Landini con la manovra si realizza "un aumento della ricchezza in mano a pochi che non ha precedenti". "E' una manovra di tagli - continua - specie alla sanità. Non è vero non ci sono soldi, ci sono 90 miliardi di evasione, gli extra profitti sono aumentati in un modo assurdo" ma non si prendono i soldi dove ci sono e gli unici a pagare sono dipendenti e pensionati", mentre la manovra conferma "condoni su condoni, marchette elettorali e quelli peggio stanno sempre peggio mentre c'è un aumento della ricchezza che non ha recedenti. La manovra blocca le pensioni, aumenta la precarietà, taglia gli stipendi e non ne hanno discusso con nessuno".